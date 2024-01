Rund 60 Produktionen Bonn bleibt gefragter Drehort

Das Presseamt der Stadt Bonn hat am Dienstag die Zahlen für Film- und Fernsehproduktion in der Stadt für das Jahr 2023 bekannt gegeben. Und diese Statistiken belegen: Die ehemalige Bundeshauptstadt bleibt für Dreharbeiten attraktiv. Wie die Stadt mitteilt, wurden in den vergangenen zwölf Monaten rund 60 Dreharbeiten betreut und genehmigt.