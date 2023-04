Altersbedingte Makula-Degeneration Wenn das Auge nicht mehr mitspielt - Wissenswertes rund um AMD

Am Universitätsklinikum Bonn (UKB) stellt die Behandlung und Erforschung der AMD einen Schwerpunkt der Augenklinik dar. „Behandlungsmöglichkeiten umfassen die operative Medikamentenverabreichung in das Augeninnere“, sagt Frank Holz, Direktor der Augenklinik am UKB. Dabei würden alle zur Verfügung stehenden Substanzen zum Einsatz kommen. Bei Formen mit ausgeprägten Einblutungen würden mikrochirurgische Eingriffe durchgeführt, so Holz. Auch Müller-Landau werden regelmäßig Spritzen in den Augapfel verabreicht. „Am Anfang, als ich noch gut sehen konnte, war das revolutionär – der Unterschied zwischen vorher und nachher“, sagt sie. Ihr Zustand verschlechtere sich danach wieder schleichend, könne durch die Spritzen aber spürbar verbessert werden.