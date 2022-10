Neues Gotteshaus geplant : Neuapostolische Gemeinden in Bonn schließen sich zusammen

Den Festgottesdienst zur Fusion der Bonner Gemeinden leitete Bischof Rainer Sommer. Foto: Niklas Schröder

Bonn Die drei Neuapostolischen Gemeinden Bonns haben sich am Sonntag in einem feierlichen Gottesdienst zusammengeschlossen. Bald soll die Kirche am Rhein abgerissen und neu gebaut werden.



Große Veränderungen stehen für die neuapostolischen Christen in Bonn an: Seit Sonntag gibt es für die Gläubigen eine neue Gemeinde. In einem feierlichen Gottesdienst wurden die drei bisherigen Stadtgemeinden im Zentrum, in Bad Godesberg und in Duisdorf zusammengelegt. Diese haben zusammengerechnet rund 700 Mitglieder.

„Wie die anderen Kirchen spüren wir die Folgen des steigenden Durchschnittsalters der Gesellschaft“, sagte Bezirks- und Gemeindevorsteher Günter Grams. „Wir möchten nicht, dass die einzelnen, relativ kleinen Gemeinden durch Mitgliederverlust auf Sicht immer schwächer werden, sondern formen in der Bundesstadt eine neue, starke Einheit.“ 350 Mitglieder kommen aus dem Stadtzentrum, 150 aus Godesberg und 200 aus der Gemeinde Bonn-Nordwest in Duisdorf.

Aus Anlass der Fusion war Bischof Rainer Sommer in die Bundesstadt gekommen. Er leitete den Festgottesdienst in der Kirche in der Ersten Fährgasse, an dem rund 130 Gläubige vor Ort und rund 40 per Live-Übertragung teilnahmen.

Zum Abschluss des Gottesdienstes entwidmete der Bischof das 1952 eingeweihte Kirchengebäude, das zwischen Rhein und Hofgarten liegt. Laut dem stellvertretenden Gemeindesprecher Hajo Allgaier soll mit dem Abriss in Kürze begonnen werden. Danach wird dort ein größeres und barrierefreies Gotteshaus mit Tiefgarage errichtet. „Wenn die Arbeiten nach Plan verlaufen, kann der Neubau möglicherweise schon gegen Ende des Jahres 2024 eingeweiht werden“, sagte Allgaier. Details will die Kirche in Kürze mitteilen.

Während der Bauarbeiten in der Ersten Fährgasse werden die Mitglieder aus der bisherigen Gemeinde Bonn-Mitte in die Kirchen in Bad Godesberg und in Duisdorf gehen. Beide sollen nach Fertigstellung des künftig gemeinsam genutzten Neubaus im Zentrum ebenfalls entwidmet werden. Die Eigentümerin, die Gebietskirche Westdeutschland, will die Immobilien danach verkaufen.

Neuapostolische Gemeinde in Bonn fusioniert

„Ich spüre zwar hier und da etwas Wehmut, überall aber auch viel Dankbarkeit für die Vergangenheit und vor allem eine mitreißende Freude, die nach vorne gerichtet ist“, sagte Bischof Sommer in seiner Predigt. „Wir können mit Freude, Vertrauen und Zuversicht auf Gottes Hilfe in die Zukunft gehen.“ Nach dem Gottesdienst verteilten Mitglieder bunte Legosteine an alle Teilnehmenden, die darauf ihre Namen schreiben konnten. Danach wurden die Elemente symbolisch zur neuen Gemeinde zusammengebaut.

Bischof Sommer bestätigte im Auftrag des für große Teile des Rheinlands zuständigen Apostels Franz-Wilhelm Otten (61) aus Hennef 25 bisher tätige Seelsorger für die neue Gemeinde. Zwei Diakone und einen Priester, die die Altersgrenze erreicht haben, setzte er zur Ruhe. Im Anschluss an den Gottesdienst feierten die Gläubigen die Geburtsstunde der neuen Gemeinde beim geselligen Zusammensein.