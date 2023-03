8,7 Millionen teures Projekt in Auerberg Neubau der Bernhardschule gesegnet

Das größere Angebot komme bei Eltern und Schülern gut an, sagte Tina Block. Ihre Tochter Anna besucht die dritte Klasse an der Bernhardschule und ist in der OGS, da Block als Lehrerin für Erwachsenenbildung in Vollzeit arbeitet. „Mein Kind ist begeistert“, so Block. Sie sei vom Angebot der Schule überzeugt. Ihre Tochter baue derzeit in der Experimentier-AG Vulkane, die sie stets auch gern zuhause ausprobieren will.