Herzzentrum am Uniklinikum : Neubau für 140 Millionen Euro

Venusberg Auf dem UKB-Gelände wurde mit einem Festakt der Grundstein für die Errichtung des Herzzentrums gelegt.

Es klingt wie ein Mammutprojekt und es ist auch eins: Auf 31.000 Quadratmetern Bruttofläche wird auf dem Universitätsklinikum Bonn ein neues Herzzentrum mit rund 1000 Räumen errichtet. Und kosten soll es 140 Millionen Euro. Damit, so die Presseeinladung zur Grundsteinlegung am Freitagabend, gehöre der Neubau „zu den drei größten Baustellen der Bundesstadt Bonn“. Es bleibt zu hoffen, dass es nicht das gleiche Schicksal wie etwa die Beethovenhalle ereilt.

Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass auf dem UKB-Gelände mit Bauverzögerungen und Kostenexplosionen nicht zu rechnen ist, so dass das Herzzentrum voraussichtlich 2024 wie geplant den Betrieb aufnehmen kann. Am Freitagabend wurde dazu mit einem Festakt in der Baugrube der Grundstein gelegt. Ein roter Teppich führte hinab, man erhielt einen Eindruck von der Größe des Bauprojektes. Auf der Fläche des früheren Parkplatzes werden auf 6700 Quadratmetern Grundfläche im Neubau die bislang auf andere Gebäude verteilten Einrichtungen der Kardiologie und der Herzchirurgie zusammengelegt, was auch bedeutet, dass man die früheren Räume anders nutzen kann.