Büros in Bonn Neubauten am Kanzlerplatz komplett vermietet

Mit seinem schlanken 101 Meter hohen Turm und den beiden zu einem Platz geöffneten Seitenbauten wirkt der Bürokomplex Neuer Kanzlerplatz schon wenige Monate nach seiner Fertigstellung wie ein urbanes Ausrufezeichen des 21. Jahrhundert in Bonn. Dazu tragen vor allem die Wabenstrukturen an sämtlichen Fassaden bei. In unterschiedlicher Beleuchtung sorgen sie für Schattenwurf und wechselnde Kontraste.