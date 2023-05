Ausländische Fachkräfte Neue Bedingungen erschweren Anerkennung von Berufsabschlüssen

Eine Gruppe von syrischen Ärzten und Apothekern versammelte sich am Freitag vor dem Sekretariat der Kultusministerkonferenz (KMK) in Bonn. Alle Demonstranten verbindet ein Studium in der Ukraine, dessen Anerkennung seit Kurzem an neue Bedingungen geknüpft ist: Nach dem Medizin- oder Pharmaziestudium ist eine mindestens einjährige Praxiszeit (Internatur) in der Ukraine nötig, um an der Approbationsprüfung teilzunehmen.