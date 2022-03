Berechnungen des Statistischen Landesamtes NRW : Bonner Einwohnerzahl wächst am stärksten in ganz NRW

Bonner Einwohnerzahl wächst am stärksten in ganz NRW

Bonn Das Statistische Landesamt von Nordrhein-Westfalen stellt eine Prognose für 2050 auf: Danach wird für Bonn ein Bevölkerungszuwachs von 8,8 Prozent erwartet. Im Rhein-Sieg-Kreis sieht es anders aus.

Nirgendwo in Nordrhein-Westfalen (NRW) wächst die Bevölkerung so stark wie in Bonn. Das geht aus der neuen Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamts IT.NRW hervor. Beträgt die Anzahl der Einwohner demzufolge aktuell rund 330.000, werden es im Jahr 2050 rund 360.000 sein – ein Zuwachs von 8,8 Prozent.