Nah bei den Leuten Neue Bezirkspolizistin für Kessenich will Ängste abbauen

Über 20 Jahre lang war Polizeihauptkommissarin Michaela Bartz in der Hektik des Wach- und Wechseldiensts für die Duisdorfer Polizeiwache unterwegs. In ihrer neuen Position als Bezirksdienstbeamtin geht es ruhiger zu. Das fängt beim Dienstfahrzeug an: E-Bike statt Streifenwagen. „Man ist viel mobiler. Und ohne den Kasten von einem Auto um sich herum ist man viel mehr Ansprechpartner“, sagt Bartz. Auf ein großes Plus im neuen Job freut sie sich besonders: mehr Zeit für das Gespräch mit den Leuten.