Ab dem 2. Mai SWB erweitert Clara-Flotte um 36 neue E-Roller

Statt den bisher sieben Flexzonen, in denen Kunden die Fahrzeuge flexibel ausleihen und abstellen können, werden ab Mai 40 Flexzonen angeboten. Damit löst die SWB ihr Versprechen aus den Mobilitäts-Testwochen ein, während der Bürger sich eine bessere Verfügbarkeit der alternativen Mobiltätsangebote gewünscht hatten. So können Kunden zukünftig auch E-Roller am Beueler und Mehlemer Bahnhof, in der Rochusstraße und außerhalb des Bonner Stadtgebiets in Siegburg oder Bornheim ausleihen. Eine Übersicht über alle Flexzonen soll in Kürze auf der Webseite zur Verfügung stehen.