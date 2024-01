Wohlfahrtsarbeit in Bonn Neue Geschäftsleitung der Diakonie sieht Hauptaufgabe bei der Finanzierung

Den Begrüßungsgottesdienst für die neue Geschäftsleitung eröffnete Superintendentin Claudia Müller-Bück am Mittwochnachmittag in der Erlöserkirche in Bad Godesberg mit einem Auszug aus dem 1. Korintherbrief: „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.“ Die Nächstenliebe treibe die diakonische Arbeit an, sagte Pfarrer Wolfgang Harnisch in seiner Predigt. Sie sei dabei nicht nur in den Wohlfahrtsverbänden ein hohes Gut, sondern auch in der ganzen Gesellschaft. „Sie prägt uns im täglichen Leben“, sagte Harnisch auch mit Blick auf die jüngsten Demonstrationen gegen Rassismus und Rechtsextremismus.