Übergabe in Bonn Neue High-Tech-Fahrzeuge für den Zivilschutz in NRW

„Viele Menschen glaubten in den letzten Jahren, Sicherheit sei selbstverständlich“, sagte Saathoff. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine zeige, dass dem nicht so ist. Deshalb müsse man „den Zivilschutz ins Zentrum der Öffentlichkeit stellen“. Am 21. September findet deshalb wieder der bundesweite Bevölkerungsschutztag statt, NRW richtet ihn in Coesfeld aus. In Bonn ist laut BBK-Pressesprecher Hennig Hahn aber kein Tag der offenen Tür geplant, wie es ihn im letzten Jahr gab.