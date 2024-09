Kölner Verwaltungsgericht Neue Klage gegen Bonner Fahrradstraße

Bonn · Der Kläger will erreichen, dass eine Radstraße am Rheinufer aufgehoben wird. Die Stadt hat derweil die Rotmarkierungen in Ückesdorf „Auf den Steinen“ mit gelben Kreuzen „demarkiert“.

06.09.2024 , 16:30 Uhr

Mit gelben Kreuzen hat die Stadt die Aufhebung der Fahrradstraße „Auf den Steinen“ in Ückesdorf kenntlich gemacht. Foto: Benjamin Westhoff

Von Philipp Königs Redakteur Bonn