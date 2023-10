Dreharbeiten in Kessenich Neue Netflix-Serie wird in Bonn gedreht

Bonn war in der Vergangenheit schon mehrmals Kulisse für Fernseh-, Spiel- sowie Kinofilme. So waren Hofgarten und Markt unter anderem Schauplatz für die ARD-Tragikomödie „Sterben können wir später“ mit Walter Sittler und Andrea Sawatzki in den Hauptrollen. Im Rheinhotel Dreesen entstand „Das weiße Haus am Rhein“, in dem vom Überlebenskampf einer Hoteliers-Familie zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs bis zum Vorabend des Zweiten erzählt wird. Außerdem wurden in der Stadt Szenen des Kinofilms „Vous n’aurez pas ma haine“ nach dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Antoine Leiris, gedreht, der Dortmunder Tatort war bereits Gast in Tannenbusch und für die neunte Staffel der RTL-Serie „Der Lehrer“ mit Simon Böer wurden an fünf verschiedenen Orten in der Stadt Aufnahmen gemacht, darunter in der ehemaligen Realschule Beuel. Für die Produktion von Internet- und Musikvideos lieferte Bonn ebenfalls mehrmals den passenden Hintergrund.