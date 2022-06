Arbeitskampf an Bonner Uniklinik : Neue Notdienstvereinbarung für den Pflegestreik

Rechtsstreit zwischen Uniklinik und Verdi : Urteil zu Pflegestreik in Bonn soll am Freitag fallen Eine Entscheidung, ob die Pflege- und Fachkräfte des Universitätsklinikums Bonn weiterhin streiken dürfen, soll am Freitag fallen. In der Verhandlung vor dem Landesarbeitsgericht am Mittwoch ließen der Klinik-Vertreter und die Gewerkschaft Verdi durchblicken, wie der aktuelle Stand bei den Verhandlungen zum „Tarifvertrag Entlastung“ ist.