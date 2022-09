Halt Marie-Kahle-Allee entfällt : Neue Strecke für die Buslinie 634

Die Buslinie 634 bekommt zum Fahrplanwechsel im Dezember eine neue Strecke. Dadurch fällt der Halt an der Marie-Kahle-Allee aus. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Die Buslinie 634 bekommt zum Fahrplanwechsel im Dezember eine neue Strecke. Dadurch fällt der Halt an der Marie-Kahle-Allee aus.

Künftig fährt der Bus ab „Eduard-Otto-Straße“ in die Hausdorffstraße zur Haltestelle „Haus der Jugend“, über die Reuterbrücke und die Helmut-Kohl-, Marie-Kahle-, Josef-Beuys- und Genscher-Allee bis zur Haltestelle „UN Campus Bf.“ Aufgrund der neuen Linienführung kann die Bushaltestelle „Marie-Kahle-Allee“ nicht an der bisherigen Position in der Baunscheidtstraße bleiben.