Neuer Anlauf für eine alte Idee : Eine Rheinaue für Bonn und Bornheim

Das Gebiet zwischen Bonn und Bornheim (unten verläuft die Kölnstraße, oben fließt der Rhein) eignet sich aus Sicht des Auerberger Ortsausschusses für ein Naherholungsgebiet. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Ortsausschuss Auerberg will eine alte Idee wiederbeleben: Im Grenzgebiet zwischen Bonn und Bornheim sollen am Rande von landwirtschaftlichen Flächen ein Naherholungsgebiet entstehen. Was sagen die Stadtverwaltungen?