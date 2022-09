Schutz gegen Omikron-Variante : Neuer Corona-Impfstoff ab Samstag im Bonner Stadthaus verfügbar

Bonn Die Stadt Bonn bietet am dem kommenden Samstag den auf die Omikron-Variante BA.1 angepassten Impfstoff im Stadthaus an. Die Zahl der Infizierten geht unterdessen weiter zurück.

In der Impfstelle im Stadthaus, Berliner Platz 2, werden ab kommendem Samstag, 10. September, Corona-Impfungen mit dem auf die Omikron-Variante (BA.1) angepassten Impfstoff angeboten. Die Impfstelle ist nach Angaben der Verwaltung an diesem Tag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Neben den BA.1-Impfstoffen von Moderna und Biontech würden weiterhin alle bisher zugelassenen Vakzine sowie Valneva, der erste Totimpfstoff, angeboten. Ein Termin sei nicht erforderlich. Danach sei die Impfstelle wieder am Mittwoch, 14. September, von 12 bis 18 geöffnet. Am Samstag, 17. September, werde es beim Poppeldorfer Straßenfest eine offene Impfaktion in der Zeit von 11 bis 17 Uhr in Zusammenarbeit mit der Impfstelle in Poppelsdorf, Clemens-August-Straße 32, geben. Die Impfungen würden mit und ohne Termin angeboten.