Gezielte Maßnahmen gegen Kritikpunkte : Neuer E-Scooter-Anbieter nimmt Geschäft in Bonn auf

Das schwedische Unternehmen Voi bietet seine E-Scooter nun auch in Bonn an. Foto: Voi

Der schwedische Anbieter Voi stellt seine E-Scooter nun auch in Bonn zur Verfügung. Der öffentlichen Kritik an den Rollern wegen der Unfall- und Verletzungsgefahr sowie Umweltverschmutzungen will das Unternehmen durch spezielle Maßnahmen begegnen.



Das Angebot an E-Scootern in Bonn ist seit diesem Freitag um eine Flotte reicher. Mit dem schwedischen Unternehmen Voi hat ein weiterer Anbieter den Betrieb im Stadtgebiet aufgenommen. Der zunehmenden öffentlichen Kritik an den Rollern wegen der Unfall- und Verletzungsgefahr sowie Umweltverschmutzungen durch weggeworfene Roller versucht das Unternehmen nach eigenen Angaben durch gezielte Maßnahmen zu begegnen.

Wie Voi per Pressemitteilung erklärte, müssen Nutzer nach der Fahrt ein Foto des abgestellten Scooters in der App hinterlegen, das von dem Betreiber überprüft wird. Somit wird das ordnungsgemäße Abstellen des Rollers geprüft. Trunkenheitsfahrten soll zudem mit einem Reaktionstest in der App vorgebeugt werden, der an den Wochenenden „scharf“ geschaltet ist.

„Bei lokalen Sicherheitstrainings können Nutzer das Fahren der E-Scooter und die gültigen Regeln unter Anleitung lernen“, heißt es in zudem der Pressemitteilung. So habe sich Voi das Ziel gesetzt, ab 2030 alle schweren Unfälle mit dem Scooter komplett vermeiden zu können. Die „digitale Fahrschule“ funktioniert demnach ähnlich wie der theoretische Teil einer Führerscheinprüfung und behandelt Themen wie Vorfahrtsrecht, sichere Fahrt, Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer, Parken und anderes mehr.

(fa)