Wissensprojekt für Bonner Schüler : Neuer Forschungsbus: Artenvielfalt leicht erklärt

Bonn Aus dem Museum zu den Kindern: Das Leibniz Institut zur Analyse des Biodiversitätenwandels fährt demnächst mit einem Forschungsbus seine schulischen Kooperationspartner an. Die heimische Natur steht im Vordergrund bei den Treffen.

Ein schönes Pressefoto vor dem neuen Forschungsbus und Kinder, die schon vor Inbetriebnahme das Angebot dieses „fahrenden Museums“ testen: So hatten sich das die Verantwortlichen des Museums Koenig vorgestellt. Aber dann musste das Fahrzeug kurzfristig noch mal in die Werkstatt und stand nicht zur Verfügung. Der Pressetermin war aber anberaumt und die Schulkinder aus der Bornheimer Verbundschule schon ins Museum eingeladen, also fand das Ganze eben ohne den Bus statt.

Kinder sollen eine emotionale Bindung zu Tieren aufbauen

Man wolle bei den Kindern eine emotionale Bindung an Tiere, Pflanzen und Biodiversität erreichen, sagte er. Dafür hat man in Bonn und Umgebung Schulpartnerschaften ins Leben gerufen: Die Kinder würden als Multiplikatoren fungieren, weil sie das Wissen nach Hause trügen, so Misof. Diese Kooperationen wurden schon vor Corona aufgenommen. Neben der Bornheimer Förderschule mit Schwerpunkt Sprache und Lernen und dem Albert-Einstein-Gymnasium in Sankt Augustin arbeitet das Institut in Bonn mit der Elisabeth-Selbert-Gesamtschule, dem Helmholtz-Gymnasium, dem Nikolaus-Cusanus-Gymnasium und der Offenen Ganztagsschule der Kessenicher Till-Eulenspiegel-Schule zusammen. Man spricht also auch unterschiedliche Altersgruppen an. Inhaltlich steht die heimische Natur im Vordergrund: Auch vor der Haustür gibt es Artenvielfalt.