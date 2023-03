Gekündigte Bonner Professorin Neuer Gütetermin im Guérot-Streit steht fest

In dem Verfahren bleibt Guérot als hauptamtlicher Professorin anders als anderen wissenschaftlichen Beschäftigten nach Gesetz eine Hilfe vom Personalrat der Uni versagt. Der ehemalige Bonner Prorektor und langjährige Sprecher des bundesweiten Ombudsgremius für wissenschaftliches Fehlverhalten, Wolfgang Löwer, erklärt das so: Hauptberufliche Professoren arbeiten nicht weisungsgebunden, sind nicht abhängig vom Wohl und Wehe von Vorgesetzten. Wenn es trotzdem zum Streit kommt, sei der Hochschullehrer typischerweise intellektuell und finanziell in der Lage, sich selber einen passenden Rechtsvertreter zu suchen, anders als womöglich sozial schutzbedürftige untergeordnete Mitarbeiter.