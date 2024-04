Kolumne zur Woche in Bonn Ein Master of Disaster für die Schwammstadt

Meinung | Bonn · Ein studierter Katastrophenmanager soll in den Verwaltungsvorstand von Bonn einziehen. Der Stadt kann eine Mischung aus Bruce Willis und Pippi Langstrumpf nur guttun. Zumal der Kandidat gelernt hat, an die Schmerzgrenze zu gehen. Die Woche in Bonn im Rückblick.

Von Rüdiger Franz Redakteur Journal

19.04.2024 , 18:23 Uhr

Wird am Ende doch noch alles gut, wenn ein Katastrophenmanager zum Kämmerer wird? Foto: GA-ARCHIV