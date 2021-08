Bringdienst-Kooperation mit der Taxizentrale : Neuer Lieferdienst unterstützt Bonner Gastronomen

Eugenia Findling und Horst Thelen schauen zu, wie Surinder Singh einem Taxifahrer eine Lieferung übergibt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn „Bonn2Go“ ist seit Kurzem als Lieferdienst in der Beethovenstadt am Start. Mit dem Dienst will der Geschäftsmann Horst Thelen auch dem Marktführer Lieferando die Stirn bieten. Als Kooperationspartner wird in Bonn das Unternehmen Taxi Bonn eG. eingesetzt.