Sanierung des Sportpark Nord Neuer Naturrasenplatz am Mondorfer Bach geplant

Darüber hinaus ist neben dem Trainingsplatz eine zusätzliche Kunststofflaufbahn geplant, um bei regionalen und nationalen Leichtathletik-Meisterschaften eine zusätzliche Aufwärmfläche bieten zu können. In dem Zusammenhang teilt das Sport- und Bäderamt mit, dass der Leichtathletikverband Nordrhein (LVN) beabsichtige, sich mit Deutschen Jugend-Leichtathletik-Meisterschaften zu bewerben, die dann im Sportpark Nord ausgetragen werden sollen. „Für die Austragung von nationalen Meisterschaften ist eine solche Aufwärmfläche außerhalb des Stadionbereichs Voraussetzung. Die Bewerbung soll für das Jahr 2026 eingereicht werden. Eine Durchführung der Maßnahmen wäre in zeitlicher Hinsicht bis dahin realistisch, wenn die weiteren Planungsleistungen von der Verwaltung kurzfristig in Auftrag gegeben werden“, so die Verwaltung.