Rhein in Flammen Neuer Veranstalter setzt auf Drohnenshow

The show must go on – die Show muss weitergehen –, das gilt auch für Rhein in Flammen in den Rheinauen. Aber einiges wird in diesem Jahr anders sein. Die Stadt Bonn hat nach einem neuen Ausrichter gesucht, der ein neues Konzept vorlegt, und setzt jetzt auf die RIF-Bonn GmbH, die eigens dafür gegründet wurde. Und die hat sich für die Veranstaltung von Freitag, 3. Mai, bis Sonntag, 5. Mai, einige Neuheiten ausgedacht, allen voran eine Drohnenshow als Ergänzung zum beliebten musiksynchronen Höhenfeuerwerk.