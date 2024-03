Stadtwerke installieren neuen Wetterschutz Haltestellen am Busbahnhof werden zeitweise verlegt

Die Busse halten an anderen Bussteigen am Busbahnhof. Laut SWB sollen die Busse je nach Baufortschritt an den jeweils davor liegenden Bussteigen halten, um den Fahrgästen den Ein- und Ausstieg so unkompliziert wie möglich zu gestalten. Der Bussteig E wird während der Bauarbeiten an die Bussteige D1 und D2 verlegt.