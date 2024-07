Nach Ausstieg von Miles Neues Free-Floating-Angebot im Bonner Carsharing

Seit Februar sind die schwarzen Miles-Fahrzeuge aus Bonn verschwunden. Der Anbieter, dessen Fahrzeuge auf öffentlichen Parkplätzen abgestellt und sofort ausgeliehen werden konnten, war mit den veränderten Bedingungen in Bonn für das stationslose Carsharing nicht mehr einverstanden gewesen. Bereits ab August soll es nun jedoch ein neues Angebot für das sogenannte Freefloating geben, also für Fahrzeuge, die nicht an markierte Stellplätze gebunden sind und auf öffentlichen Parkplätzen „frei umherschweben“.