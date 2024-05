Pilotprojekt Neues Lehrgebäude der Bonner Uniklinik soll Zahnmedizin-Ausbildung verbessern

Bonn · An der an der Welschnonnenstraße entsteht derzeit ein neues Lehrgebäude der Uniklinik Bonn, dass die zahnmedizinische Ausbildung verbessern soll. Es handelt sich laut dem UKB um ein in Deutschland einmaliges Pilotprojekt.

15.05.2024 , 18:55 Uhr

Der Rohbau des neuen Lehrgebäudes an der Welschnonnenstraße. Foto: Benjamin Westhoff





Von Josephine Wegner