Neues Luxus-Quartier in Bonn Hier sehen Mieter rot

Lachsrot, Korallenrot oder doch Perlrosa? Welcher Farbton welcher ist, lässt sich auf den Vorschaubildern der letzten drei Wohngebäude des Bauprojekts Westside in Endenich nicht eindeutig erkennen. Fest steht jedoch, dass die satten Rottöne aus den anderen, eher grauen Wohnblöcken, herausragen, findet Projektleiter Daniel Jaspers. „Die Farben haben sich die Architekten ausgesucht“, erzählt er am Donnerstag auf der Baustelle, während die anderen das Richtfest feiern. In etwa einem Jahr sollen die 96 Wohnungen bezugsfertig sein. Bis dahin ist aber noch einiges zu tun.