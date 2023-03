Reparieren statt Wegwerfen Neues Repair-Café an der Bonner Müllverwertungsanlage

Bonn · An der Müllverwertungsanlage in Bonn gibt es nun ein Repair-Café. Das ehrenamtliche Team war schon an anderer Stelle in Bonn aktiv.

17.03.2023, 20:11 Uhr

Milan vom Repair-Café-Team (links) und Jannik reparieren einen Kopfhörer. Foto: Lea Henneberg





Von Lea Henneberg