Pläne des Bonner Studierendenwerkes An der Endenicher Allee soll ein sechsgeschossiges Wohnheim für Studenten entstehen

Das Bonner Studierendenwerk hat bei der Stadt eine Bauvoranfrage gestellt, ob es sein Studentenwohnheim in der Endenicher Allee 17 direkt neben der Poppelsdorf-Mensa abreißen und durch einen Neubau ersetzen lassen könnte. Statt bisher 264 Wohnheimplätzen könnten dann etwa 430 in einem sechsgeschossigen Neubau entstehen. Einige Eckpunkte der Überlegungen hat die Stadtverwaltung am Donnerstagabend dem Planungsausschuss zugetragen. Das Bauordnungsamt hält die eingegangene Anfrage für genehmigungsfähig, und der Fachausschuss stimmte dem mehrheitlich auch zu.