Bonns Neujahrs-Baby ließ sich Zeit In diesen Stadtteilen leben die meisten Kinder und Jugendlichen

Noch deutlicher werden die Unterschiede, wenn man den Fokus noch weiter auf die Ebene der 62 statistischen Viertel innerhalb Bonns verengt. Rund um das Münster sind gerade einmal 184 Kinder gemeldet. Hier ist gerundet nur einer von 20 Einwohnern unter 18 Jahre alt (5,8 Prozent). Auch rund um den Güterbahnhof in der Weststadt sieht es mit 6,2 Prozent kaum besser aus. Welch ein Kontrast dagegen in Medinghoven, wo jeder Vierte noch nicht volljährig ist (25,9 Prozent oder 1158 Personen). Auch in Alt-Tannenbusch (23,8 Prozent und 1617 Kinder) und Neu-Tannenbusch (24,6 Prozent und 2599 Kinder) sind Minderjährige besonders häufig. Die Infrastruktur etwa an Spiel- und Bolzplätzen steht dort zu diesen Zahlen in keinem Verhältnis.