Kind und Kegel : Neuer GA-Newsletter für Familien

Bonn Der neue kostenlose GA-Newsletter „Kind und Kegel“ richtet sich an Familien in Bonn und der Region. Darin geht es ab dem 21. Januar jeden Freitag um alle Themen, die für Eltern und Kindern wichtig sind.

So bunt und unterschiedlich Familien sind, so ähnlichen Fragen, Sorgen und Herausforderungen müssen sie sich stellen – ob es nun um Bildung und Erziehung geht, um Sicherheit und Gesundheit, die Freizeitgestaltung, das liebe Geld und in diesen Tagen immer noch um die Corona-Pandemie. Da ist es gut zu wissen, was vor Ort, in Deutschland und der Welt passiert.