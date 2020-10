Kostenpflichtiger Inhalt: Weniger Räder verfügbar : Nextbike hat in Bonn ein massives Problem mit Vandalismus

In Bonn wurden in der letzten Zeit viele Fahrräder des Anbieters Nextbike beschädigt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Seit kurzer Zeit werden in Bonn reihenweise Leihfahrräder des Anbieters Nextbike beschädigt. Das Unternehmen erlebe das in keiner anderen Stadt so ausgeprägt, wie aktuell in Bonn. Die Polizei ermittelt nun.