Zahlen der Stadtwerke Bonn So viele Kilometer legen Nutzer auf Nextbikes in Bonn zurück

Streiken die Mitarbeitenden des öffentlichen Nahverkehr, ist das bei den Ausleihen deutlich spürbar: Während der letzten beiden Streiktage sei die Nutzung von Nextbikes „sehr stark“ angestiegen, sagte Elbern. Auch an Tagen, an denen es sich verstärkt in der Innenstadt staue, mache sich das an den Zahlen bemerkbar.