Halbfinale in der NFL : Patrick Mahomes lässt Unmögliches einfach aussehen

Patrick Mahomes lässt das scheinbar Unmögliche alltäglich aussehen. Foto: dpa/David Zalubowski

Bonn Star-Quarterback Patrick Mahomes will in der Nacht zu Montag mit den Kansas City Chiefs in den Super Bowl einziehen. Im Weg stehen die Cincinnati Bengals. Im zweiten Halbfinale trifft Philadelphia auf San Francisco.

Man kennt das: Nach ein paar Jahren in der neuen Wohnung nimmt man das wundervolle Bild im Flur nicht mehr wirklich zur Kenntnis, der teure Kronleuchter ist nur noch ein Lichtspender und der pompöse Ohrensessel ist nicht mehr als ein Sitzmöbel. Man hat sich einfach gewöhnt an das Schöne. So ähnlich verhält sich das wohl auch für viele Football-Fans mit Patrick Mahomes. Der 27 Jahre alte Quarterback aus der US-amerikanischen Profi-Liga NFL ist außergewöhnlich, ein ganz besonderer Spieler. Aber nach fünf Jahren in der Liga hat man sich daran gewöhnt, dass der Spielmacher der Kansas City Chiefs Unmögliches leistet. Frei nach dem Motto: Gute Quarterbacks zeichnen sich dadurch aus, dass sie die alltäglichen Dinge leicht aussehen lassen; Mahomes lässt das scheinbar Unmögliche alltäglich aussehen.

Deshalb lohnt es sich vor dem Playoff-Halbfinale der Chiefs gegen die Cincinnati Bengals, nochmal genau hinzusehen, was Mahomes auszeichnet: Er verfügt über die körperlichen und geistigen Fähigkeiten, die für die extrem anspruchsvolle Position des Quarterbacks erforderlich sind. Viele Spielmacher haben das eine oder das andere – Mahomes besitzt beides. Und so kann er blitzschnell erfassen, was die Verteidigung gegen ihn machen will und wie man die Schwächen des Gegners am besten ausnutzt. Und er verfügt über die Athletik, so ziemlich jeden Pass (Seitwärts-, No-Look- oder Sprungwürfe) auszuführen, der dafür nötig ist.

Und das drückt sich auch in Statistiken aus: Seitdem Mahomes Kansas City über das Feld dirigiert, standen die Chiefs fünf Mal im Playoff-Halbfinale. Es gibt Clubs in der Liga, die es keine fünf Mal in ihrer Vereinshistorie in die Vorschlussrunde geschafft haben. Mahomes, der bereits einen Super Bowl gewonnen hat und in diesem Jahr wahrscheinlich zum zweiten Mal in seiner Karriere zum wertvollsten Spieler der Saison (MVP) ausgezeichnet wird, hat die Messlatte für die Chiefs hoch gelegt. Insofern ist es kaum verwunderlich, dass in Kansas City das bislang Erreichte noch niemand als Erfolg bezeichnet. Allein der Titel ist das Ziel.

Doch auf dem Weg dahin müssen die Chiefs die Bengals mit Quarterback Joe Burrow aus dem Weg räumen (Montag, 0.30 Uhr, ProSieben) – und dieser Gegner war bislang Mahomes‘ Kryptonit. Seitdem Burrow 2020 in die NFL kam, hat er drei Mal gegen Kansas City antreten müssen – drei Mal ging der 26-Jährige als Sieger vom Platz. Zuletzt vor einem Jahr, als die Bengals ebenfalls im Halbfinale gegen die Chiefs standen.

Hinzu kommt, dass Mahomes vermutlich angeschlagen in die Partie gehen wird. In der Vorwoche zog er sich beim 27:20-Sieg gegen die Jacksonville Jaguars eine Knöchelverletzung zu, die ihn Teile des Spiels aus dem Verkehr zog. Doch der 27-Jährige kehrte sichtlich mit Schmerzen kämpfend und humpelnd nach der Halbzeit zurück, um seine Chiefs zum Sieg zu führen.

„Er ist ein harter Junge“, sagte sein Trainer Andy Reid nach der Partie. Und Mahomes ergänzte: „Es wird viel brauchen, um mich von einem Footballspiel abzuhalten." Unter der Woche trainierte der Quarterback jedenfalls in den öffentlichen Einheiten ohne sichtbare Einschränkungen. Essen, Schlafen, Behandlung, Reha - so habe er seit der letzten Partie seine Zeit verbracht, berichtete Mahomes.

Dass er mit Verletzungen dieser Art umgehen kann, hat der 27-Jährige bereits bewiesen. Zu Beginn der Saison 2019 war das linke Sprunggelenk verstaucht – in der ersten Partie danach warf Mahomes vier Touchdown-Pässe. „Es ist sehr ähnlich, nur der andere Knöchel“, sagte er. Und Reid ergänzte: „Wenn du so lange in der NFL bist, ist es selten, dass du zu diesem Zeitpunkt nicht irgendwelche Wehwehchen hast.“. Er sei zuversichtlich, dass Mahomes einen Weg finden werde. Gegen die Bengals aber werden die Chiefs einen Quarterback bei voller Leistungsfähigkeit brauchen. Denn seine Fähigkeit, im Spiel zu improvisieren, seine Mobilität zu nutzen und das Unmögliche möglich zu machen, macht Mahomes‘ Spiel nicht nur so schön – sondern auch ziemlich erfolgreich.