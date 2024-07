Leere Fördertöpfe in NRW Nicht genug Geld für neue Sozialwohnungen in Bonn

Das Förderbudget für bezahlbare Mietwohnungen und Modernisierung in Bonn ist für dieses Jahr schon ausgeschöpft. Die kommunalen Spitzenverbände hatten angesichts der angespannten Haushaltslage in Düsseldorf bereits Alarm geschlagen. Auch der Bonner Stadtrat hat nun an das Land appelliert, die Mittel für die öffentliche Wohnraumförderung für 2024 so aufzustocken, „dass bewilligungsreife Bauvorhaben für geförderten Wohnraum in Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt wie geplant realisiert werden können“. Nach Kenntnis des GA erwägt die Landesregierung offenbar, das Förderprogramm bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2027 um 1,5 Milliarden Euro anzuheben.