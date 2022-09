Einführung des neuen Amtsgerichtsdirektors in Bonn : Nicht nur juristisch trifft Fabian Krapoth den richtigen Ton

Bonn Der neue Amtsgerichtsdirektor Fabian Krapoth ist nach einer Feierstunde nun auch offiziell im Amt. Der Musikliebhaber hat die langjährige Direktorin Birgit Niepmann abgelöst.

Nach rund achteinhalb Jahren an der Spitze des Hauses hatte sich die langjährige Direktorin Birgit Niepmann bereits am 1. März in den Ruhestand verabschiedet. Krapoth war von der Spitze des Amtsgerichts Waldbröl, das er rund zehn Jahre als Direktor geleitet hatte, an den Rhein zurückgekehrt. Der im Oberbergischen Geborene hatte nach seinem Studium und der Promotion an der Universität Regensburg in der Bundesstadt seine Laufbahn als Richter begonnen. In Bonn war Krapoth unter anderem als Pressesprecher und Personaldezernent tätig.