Bonner veröffentlicht Mutmach-Single : Musiker Nico Mono will die Bonner zum Lächeln bringen

Endenich „Am Ende jeder Straße“ heißt der neue Song des Bonner Musikers Nico Mono. Hätte es keine Pandemie gegeben, wäre das Stück vielleicht niemals erschienen.

„Am Ende jeder Straße“ heißt das Stück, das eine Mischung aus Pop und Indie-Rock ist. „Am Ende jeder Straße kommt ne Kurve, und die kriegst du“, singt Meyer darin. Jeder kenne das doch: Den Punkt, an dem man glaubt, ganz unten angekommen zu sein. Er habe das selbst erlebt. „Es war eine Mischung aus dem Ende einer Beziehung und beruflicher Perspektivlosigkeit“, sagt Meyer, der seit zwei Jahren in Bonn lebt. Auch wenn der Horizont augenscheinlich nichts verspreche, könne jederzeit eine Kurve kommen, hinter der neue, bessere Dinge warten: ein neuer Partner, ein neuer Job oder die Freiheit vor Corona.

Konzert im Stream nicht vergleichbar mit Live-Auftritt

Er habe in der Corona-Zeit einen „positiven Gleichmut“ entwickelt, sagt Meyer. Das Virus habe die Menschen gelehrt, gelassener zu sein und sie empfänglicher für das kleine Glück gemacht – etwa ein Spaziergang an einem sonnigen Tag im Januar. Aber jeder wünsche sich vermutlich, mal Corona-Urlaub zu haben. „Ich hoffe, ich kann bald wieder Konzerte spielen und meine Freunde und Familie sehen.“

Meyer ist vor zwei Jahren nach Bonn gezogen. An den Rhein zog es ihn, weil einige seiner besten Freunde in Bonn leben. „Ich finde es außerdem eine tolle Stadt“, sagt Meyer. Geboren ist es er in Brühl, aber nicht im Phantasialand, wie er betont. Zum Studium ging er nach Trier und war dort mit Band, aber auch solo, auf vielen Bühnen unterwegs. In dieser Zeit entstand auch der Song „Amsterdam“.