Zweiter Urnengang Panne bei der Bonner Bürgermeisterinnenwahl

Und das kam so: Fast alle Stadtverordneten hatten bereits in geheimer Wahl abgestimmt, da trat CDU-Ratsherr David Lutz in die letzte Reihe und stellte die Frage in den Raum, ob es eigentlich demokratischen Gepflogenheiten entspreche, dass die Ratsmitglieder bei einer solchen Abstimmung nicht mit Nein abstimmen könnten. Fast zeitgleich – es wurden gerade Parallelen zum ehemaligen DDR-Regime und der chinesischen Regierung gezogen – ergriff Dörner das Wort und kündigte einen neuen Wahlgang an, um „für größere Klarheit“ zu sorgen.