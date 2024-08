Beweis im GA entdeckt Niederkasselerin hat ein Kleid von „First Lady“ Veronica Carstens im Schrank

Als Juliane Korten am 24. Juli den Bonner Lokalteil des General-Anzeigers aufschlug, staunte die 77-Jährige nicht schlecht: Unter dem Titel „Zum Defilee mit Fliege“ prangte ein historisches Foto mit Bundespräsidentengattin Veronica Carstens in einem Kleid, das seit über 20 Jahren im Kleiderschrank der GA-Leserin hängt. „Endlich habe ich den Beweis!“, schrieb Korten begeistert an die Redaktion.