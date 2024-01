Zwischen Geislar und Schwarzrheindorf Neue Bedarfsampel entschärft die Lage auf der Niederkasseler Straße

Geislar/Schwarzrheindorf · Aufatmen bei Geislarer Eltern und dem Bürgerverein: Die Stadt hat an der Querung der L16 an der Liestraße eine Ampel in Betrieb genommen. Fußgänger und Radler können sie jetzt nach Bedarf nutzen. Ein weiterer Wunsch der Antragsstellerinnen erfüllt sich aber nicht.

12.01.2024 , 15:24 Uhr

Für mehr Sicherheit: Die neue Bedarfsampel an der Querung der L 16 in Höhe der Liestraße soll dazu beitragen, künftig gefährliche Situationen und Unfälle zu vermeiden. Foto: Benjamin Westhoff

Von Sascha Stienen Redakteur Bonn

Die Stadt Bonn hat auf der Niederkasseler Straße an der Querung Liestraße eine Bedarfsampel errichten und in Betrieb genommen. Fußgänger und Radler können nun bei Bedarf per Knopfdruck eine grüne Ampelphase herbeiführen, um sicher über die L 16 zu gelangen.