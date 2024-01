Prozessauftakt in Bonn Niederländerin steht sechs Jahre nach Tötungsdelikt vor Gericht

Ihre Mandantin werde sich zu den Vorwürfen äußern, kündigte Anwältin Carolin Warner nach der Verlesung der Anklage an. Sie stellte aber einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Bonner Strafverteidigerin vertritt eine Niederländerin, die seit Montagmorgen wegen Totschlags vor dem Bonner Landgericht steht. Die Staatsanwaltschaft wirft der 35-jährigen Frau vor, in der Nacht zum 25. November 2017 einen 42-jährigen Bonner in dessen Wohnung in Limperich erschlagen zu haben.