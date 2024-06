Familienduell in Berlin Wenn sich der Österreicher und die Holländerin treffen

Roman Rosenthaler (54) liebt die kleinen Geschichten am Rande der Fußball-Europameisterschaft. „Ein schottischer Kollege hat mir erzählt, dass 200.000 Schotten zur EM nach Deutschland kommen. Das sind vier Prozent der schottischen Gesamtbevölkerung.“ Der gebürtige Wiener arbeitet als Controller im Europa-Segment der Telekom und freut sich, dass er in diesen Tagen mit seinen Kollegen und Kolleginnen nicht nur über Zahlen, sondern auch über Fußball sprechen kann. So wird die EM zum verbindenden Element in dem international tätigen Konzern.