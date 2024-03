Familie mit einem Schlag obdachlos Bagger reißen Haus von Bonner Kaplan in Nigeria ab

Dieses Gefühl der absoluten Machtlosigkeit will wohl niemand erleben, 6500 Kilometer entfernt von der Heimat. Für den Bonner Kaplan Stephen Ama wurde es Wirklichkeit. Er musste mit ansehen, wie in kürzester Zeit die Existenz seiner Familie in Nigeria zerstört wurde. Wie alles, für das er sich zehn Jahre lang eingesetzt hatte, mit einem Handstreich verschwand.