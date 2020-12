Geschenke bis Samstag aufgeben : Noch größerer Ansturm auf Bonner Postfilialen vor Weihnachten

Bonn Zahlreiche Bonner bringen ihre Weihnachtsgeschenke dieses Jahr nicht persönlich zu ihren Liebsten, sondern stattdessen zur Post. Dabei müssen sie geduldig sein, vor den Filialen bilden sich lange Schlangen.

Die Poststelle an der Schumannstraße hat gerade erst wieder nach einer Mittagspause geöffnet. Schon hat sich davor eine lange Schlange gebildet. 20 Kunden warten, tragen Pakete in den Armen. Sie alle wollen sie noch rechtzeitig abgeben, damit die Geschenke Weihnachten bei ihren Lieben ankommen. Damit das klappt, ist noch Zeit bis diesen Samstag um 12 Uhr, sagt Achim Gahr, Sprecher der Deutschen Post.

Die Leute stehen um eine Kurve bis weit in die Schumannstraße. Und es werden ständig mehr. „Normalerweise hätte ich die Geschenke persönlich abgegeben. Wir sind eine große Familie und feiern üblicherweise Weihnachten gemeinsam“, sagt ein 45-Jähriger mit einem Stapel Pakete in den Armen. Doch das sei nun nicht mehr möglich.

„Zu Weihnachten ist jedes Jahr mehr los“

Doch warten wirklich mehr Leute als sonst? Martin Torunsky, Inhaber des Tabakwarenladens samt Post am Kaiserplatz, sieht das nicht so. „Es ist jedes Jahr zu Weihnachten mehr los, da macht der Lockdown keinen Unterschied“, sagt er. Gahr weiß aber, dass die Paketflut vor dem Fest in diesem Jahr sehr wohl zugenommen habe: „Letzte Woche haben wir insgesamt 56 Millionen Pakete deutschlandweit ausgeliefert – so viele wie noch nie in der Unternehmensgeschichte“, sagt er. Dazu gehörten aber auch die Bestellungen. Im Vergleich zum Vorjahr habe die Menge der Pakete im Advent um 15 bis 20 Prozent zugenommen, so Gahr.