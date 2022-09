Geschichtsvereine sorgen sich ums Stadtmuseum : Noch kein neuer Standort in Sicht

Bonn Das Stadtmuseum Bonn ist wegen Inventur weiterhin nur bei Führungen und Veranstaltungen geöffnet. Neu in der Sammlung sind ein Baskets-Trikot und die Stühle der Queen.

Das Bonner Stadtmuseum zieht Ende des Jahres nicht aus dem ehemaligen Viktoriabad aus. Regulär geöffnet wird es aber auch nicht. Die Inventur sei noch nicht abgeschlossen, so die Auskunft aus dem Presseamt der Stadt. Die Arbeitsgemeinschaft der Bonner Geschichtsvereine hatte Anfang September in einem ausführlichen Schreiben an Oberbürgermeisterin Katja Dörner, Kulturdezernentin Birgit Schneider-Bönning und den Leiter des Stadtmuseums, Philipp Hoffmann , Alarm geschlagen und gingen da noch von einem Auszug Ende Dezember aus.

„Wir sehen die große Gefahr, dass das Stadtmuseum als Präsentationsort der Bonner Stadtgeschichte geschlossen und damit faktisch dauerhaft aufgelöst wird“, so Stephan Rothkegel im Namen der Geschichtsvereine. Sie fordern unter anderem, dass kein Objekt aus der Sammlung verkauft und die Sammlung weiter ergänzt werden soll. Der Beteiligungsprozess für die Neukonzeption laufe ins Leere, er gehe an den vielen geschichtlich interessierten Bürgerinnen und Bürgern vorbei, so die Vereine. Sie sagen außerdem: „Solange das Stadtmuseum noch im Viktoriakarree untergebracht ist, muss es zugängig sein. Aktuell ist es bis auf Sonderveranstaltungen geschlossen. Das ist inakzeptabel.“

Die Geschichtsvereine beklagen auch fehlende Transparenz und Kommunikation. Dazu verweist die Stadt auf das öffentlich zugängliche studio_bnx in einem Ladenlokal an der Franziskanerstraße, wo das Stadtmuseum fortlaufend über den Stand der Neukonzeption informiere. „Eine intensivere und spezifische Einbindung der Vereine mit ihrem großen Wissensschatz wird planmäßig in diesem Herbst nach Abschluss der ersten Datenerhebungsphase starten“, kündigte Hoffmann an und gibt an die Verfasser des Positionspapiers zurück: „Da die Arbeitsgemeinschaft seit Ende 2021 keine Sitzungen mehr ausgerichtet hat, konnte in diesem Forum erst in diesem September ein neuer Sachstand präsentiert werden.“