Die Woche in Bonn Noch keine Götterdämmerung auf dem Venusberg

Endlich mal wieder ein gesellschaftliches Großereignis in Bonn. Alle durften reden, von Beikircher bis Bundesgesundheitsminister, der allerdings per Videobotschaft zugeschaltet wurde, obwohl er hier ein hübsches Ministerium an der Rochusstraße hat. Die „Dankesfeier mit musikalischer Begleitung und Grußworten führender Persönlichkeiten“ hatte die Länge einer Wagner-Oper und ähnlich viele Mitwirkende. Das zeugt vom Selbstbewusstsein des Mannes, der da verabschiedet wurde. Professor Wolfgang Holzgreve, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Bonn. Er war zwölf Jahre lang Geburtshelfer für Klinikneubauten und Exzellenzforschung. Seine Wirkungsstätte war der Venusberg, aber er saß auch im Elferrat bei der Prinzenproklamation und in der ersten Reihe beim Beethovenfest. Nur in Talkshows hat man Holzgreve selten gesehen.