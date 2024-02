Mehrere Wochen vor dem Fest Warum Bonner Supermärkte jetzt schon Schoko-Osterhasen verkaufen

„Es ist kurz nach Karneval. Wir haben Fastenzeit und von daher sehe ich nicht, dass wir jetzt schon Osterhasen kaufen müssen“, meint eine ältere Kundin, die gerade den Rewe in der Südstadt verlässt. Der Lebensmitteleinzelhandel sieht das scheinbar anders. Die Erfahrung zeige, dass die Nachfrage nach Schokohasen bereits kurz nach Weihnachten steige, so Johanna Krautwald, Pressesprecherin von Aldi Süd. Eine Mitarbeiterin des Lidl in Dransdorf sieht bislang eher eine geringe Nachfrage: „Die Leute kaufen noch nicht viel. Es geht erst langsam los.“ Auch Rewe bietet die Ostersüßwaren immer in der Woche nach Karneval in den Märkten an. Dieser Zeitpunkt habe sich seit Jahrzehnten nicht verändert, so Rewe auf GA-Anfrage.