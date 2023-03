Kreisparteitag der Liberalen : Nöhring neue Parteichefin der FDP in Bonn

Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Bonner FDP hat Petra Nöhring als Nachfolgerin von Franziska Müller Rech als neue Vorsitzende gewählt. Die Ratsfrau zog beim Kreisparteitag einen Schlussstrich unter die Kampagne gegen sie und forderte die Liberalen zur Einigkeit auf.

Die Bonner FDP hat eine neue Vorsitzende. Mit Mehrheit wählten die Mitglieder am Samstag auf ihrem Kreisparteitag Petra Nöhring (55) als Nachfolgerin von Franziska Müller Rech. Nöhring erhielte 68 Ja- und zehn Nein-Stimmen. Fünf Mitglieder hatten sich enthalten. Müller-Rech, die im Januar in den Landtag nachgerückt war, hatte auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Sie sagte den Mitgliedern allerdings weiterhin ihre Unterstützung im Kreisverband zu. Nur am Rande ging sie in ihrem Rechenschaftsbericht auf den parteiinternen Zoff im Vorfeld des Parteitags ein.

Rech forderte einen respektvollen und fairen Umgang. Angesichts einer Mitgliederzahl von nur noch unter 700 müssten die Reihen der Liberalen in Bonn und der bevorstehenden Wahlen fest geschlossen sein.

Nöhring hatte sich im Vorfeld des Parteitags einer Verleumdungskampagne ausgesetzt gefühlt. Ihr war von Parteifreunden zugetragen worden, über sie werde in der Bonner FDP verbreitet, sie sei AfD-nah. Gegen diesen Vorwurf verwahrte sie sich ausdrücklich. In ihrer Vorstellungsrede im Friedrich-Ebert-Gymnasium sprach sie von einer regelrechten "Hetzjagd" in den vergangenen Tagen. „Diese Kampagne gegen mich hat mich schon sehr getroffen.“ Doch sie wolle einen Schlussstrich ziehen und nach vorne blicken. „Dass heute so viele hier sind, zeigt doch, dass wir alle Einigkeit wollen. Wir müssen miteinander und nicht übereinander reden. Wir müssen stärker denn je auf die Inhalte gucken“, sagte Nöhring unter lang anhaltendem Applaus.

Die 55-Jährige ist Mutter von vier Kindern und arbeitet als Geschäftsführerin eines Krankenhauses in der Region. Erstes Ziel für die Liberalen in Bonn müsse die Kommunalwahl 2025 sein, sagte sie. „Wir wollen auf jeden Fall wieder mehr als drei Fraktionsmitglieder im Rat stellen“, gab Nöhring, die mit Ehrenvorsitzender Werner Hümmrich und Achim Schröder die Fraktion bildet, als Devise aus. „Die FDP muss wieder deutlich in der Bonner Stadtgesellschaft sichtbar sein.“ Sie müsse mehr Aufmerksamkeit erzielen, dazu müsste unter anderem auch die Traditionsveranstaltungen der Bonner Liberalen wiederbelebt werden - etwa der FDP-Sommerjazz.

„Es liegt eine Menge Arbeit vor uns", so Nöhring. „Das kann ich als ehrenamtliche Politikerin nicht alleine leisten", lud sie alle Parteimitglieder zur Mitarbeit ein.

Ein Antrag des Kreisvorstands für eine Satzungsänderung, nach der künftig optional auch die Wahl einer Doppelspitze möglich sein soll, vertagte der Parteitag nach einer kurzen Kontroverse, ob dieser Antrag mit der Satzung der Landespartei kompatibel sei oder nicht. Die beiden Kandidaten, die für eine Doppelspitze zur Verfügung gestanden hätten - der bisherige Parteivize Florian Bräuer (32) und Laura Stanscheit (20) - hatten bereits im Vorfeld ihre Bewerbungen zurückgezogen.